Россиян предупредили об опасном влиянии смены сезонов на сердце и сосуды

Врач подчеркнула, что на переходе от зимы к весне ни в коем случае нельзя прекращать прием назначенных препаратов — это основное и обязательное правило. Кроме того, она рекомендовала ежедневно фиксировать показатели тонометра в специальном дневнике и следить за тем, чтобы необходимые лекарства всегда были под рукой.