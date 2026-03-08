Россиян предупредили об опасном влиянии смены сезонов на сердце и сосуды

Весенние перепады температуры и атмосферного давления становятся сложным периодом для людей с хроническими заболеваниями: особенно тяжело межсезонье переносят люди с болезнями сердца и гипертонией. Об этом рассказала кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Гавриляк.
Врач подчеркнула, что на переходе от зимы к весне ни в коем случае нельзя прекращать прием назначенных препаратов — это основное и обязательное правило. Кроме того, она рекомендовала ежедневно фиксировать показатели тонометра в специальном дневнике и следить за тем, чтобы необходимые лекарства всегда были под рукой.
Кардиолог также напомнила о важности профилактики ОРВИ. По ее словам, начало весны — период, когда простудные и вирусные заболевания встречаются особенно часто. Она посоветовала одеваться по погоде, соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации и при необходимости использовать маски в местах скопления людей.
— Соблюдайте режим сна. Высыпаться просто необходимо, особенно на рубеже смены сезонов. Гуляйте перед сном, дышите свежим воздухом. Кроме того, скорректируйте рацион: снижайте количество жирных, тяжелых для ЖКТ продуктов. Крепкий чай, кофе, алкоголь стоит максимально ограничить, а вот фрукты и овощи всегда приветствуются, — отметила Гавриляк в беседе с Lenta.ru.
Постоянное пребывание дома разрушительно сказывается на психике человека, а нахождение на свежем воздухе, напротив, оказывает комплексное положительное воздействие на весь организм. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему длительное отсутствие прогулок наносит серьезный ущерб физическому и психологическому здоровью.