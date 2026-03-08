Воронежцам обещают до +11°C к началу рабочей недели

Праздничный воскресный день обещает переменную облачность. Пока в ночные часы в Воронеже и области столбики термометров будут опускаться до −1…-6°C, принося с собой местами легкий снег, дневное солнце исправит ситуацию, прогрев воздух в столице Черноземья до +1…+3°C, а по региону — до +5°C. Однако комфорт на прогулках может подпортить северо-западный ветер. И если ночью он будет умеренным, то днем его порывы усилятся до 8−13 м/с — зима еще окончательно не отступила.