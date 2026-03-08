Воронежцам обещают до +11°C к началу рабочей недели

Воронежцев ждет по-весеннему теплое, но ветреное 8 марта. К началу рабочей недели температура в регионе может подскочить до +11°C. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.
Праздничный воскресный день обещает переменную облачность. Пока в ночные часы в Воронеже и области столбики термометров будут опускаться до −1…-6°C, принося с собой местами легкий снег, дневное солнце исправит ситуацию, прогрев воздух в столице Черноземья до +1…+3°C, а по региону — до +5°C. Однако комфорт на прогулках может подпортить северо-западный ветер. И если ночью он будет умеренным, то днем его порывы усилятся до 8−13 м/с — зима еще окончательно не отступила.
Настоящий температурный контраст наступит в начале следующей недели. После облачного понедельника, когда ночной мороз в отдельных районах области может достичь −7°C, а днем вероятны осадки в виде мокрого снега, погода возьмет курс на резкое потепление.
Уже во вторник, 10 марта, несмотря на ночные заморозки до −1…-3°C, дневные показатели в Воронеже достигнут +6…+8°C, а в некоторых районах области воздух и вовсе прогреется до +11°C на фоне западного ветра и отсутствия существенных осадков.