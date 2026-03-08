Более 1,7 тысячи казахстанцев вывезли с Ближнего Востока за сутки

В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1786 пассажиров, сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА).
На 8 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по возврату граждан в Республику Казахстан.
«С 3 марта с Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в нашу страну вернулись 6254 человека. Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с уполномоченными государственными органами и авиакомпаниями», — говорится в сообщении КГА.
Ранее было опубликовано расписание репатриационных рейсов с Ближнего Востока с 7 по 9 марта.