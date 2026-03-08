Более 1,7 тысячи казахстанцев вывезли с Ближнего Востока за сутки

В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1786 пассажиров, сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА).