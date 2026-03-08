Безруков рассказал об изменениях в театре после его вступления в должность худрука МХАТ: новая работа внесла коррективы в жизнь актера

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал об изменениях в театре после его вступления в должность худрука МХАТ. Оказалось, что он отказался набирать курс во ВГИКе из-за работы в МХАТе имени Горького. При этом актер поблагодарил всех, кто высказывает ему слова поддержки и поздравления.
«Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс — время. Не хочу писать больше, так как впереди конец сезона и целое лето, чтобы выработать стратегию. А пока — очень жду встречи с труппой», — резюмировал артист, написав обращение в своем Telegram-канале.
Также Безруков рассказал и о других коррективах, которые требует новая работа. Например, Безруков отметил, что не стоит ждать молниеносных перемен в работе театра МХАТ.
Ранее KP.RU сообщил, что Безруков был назначен худруком МХАТа. Вся труппа положительно восприняла подобные кадровые перестановки в театре.