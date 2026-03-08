«Мы гордимся вами!» Медведев поздравил участниц СВО с 8 Марта

«Вы несёте в мир гармонию и свет, добро и милосердие. Наполняете нашу жизнь глубоким смыслом, делаете ее по-настоящему счастливой. Вы всегда находите время и силы для семьи, для родных, для близких. Делаете все, чтобы воспитать в детях и внуках достоинство и любовь к Отечеству», — сказал Медведев.