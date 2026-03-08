«Обманули»: пассажиры поезда Екатеринбург — Челябинск возмущены возникшей с местами путаницей

«РЖД обманули меня сегодня утром. Продают билеты на места в одном расположении, предлагая выбрать сидения, при этом схема вагона в реальности совершенно отличается», — поделилась деталями девушка.
В таком же положении оказались еще 10−12 человек, разместившиеся в разных концах вагона. Все они, доверяя картинке на официальном сервисе, рассчитывали на определенный уровень комфорта и заранее бронировали конкретные кресла, однако вместо этого получили сюрприз от перевозчика.
Для части пассажиров такая непредсказуемость граничит с риском для здоровья. Четыре часа пути — срок немалый, и если для кого-то поездка боком или спиной — лишь мелкая неприятность, то для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом это может обернуться серьезным ухудшением самочувствия.
Когда пассажиры попытались добиться правды у персонала, их ждало новое разочарование. Проверяющие лишь разводили руками, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Людям объяснили, что состав, подаваемый под рейс, может меняться в последний момент и сотрудники поезда якобы сами не знают, какой именно вагон прицепят сегодня.
В итоге повлиять на ситуацию они оказались бессильны и оставили пассажиров наедине с их проблемой. Инцидент произошел на маршруте, который ежедневно соединяет два крупнейших города Урала.
