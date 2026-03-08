«Обманули»: пассажиры поезда Екатеринбург — Челябинск возмущены возникшей с местами путаницей

Для части пассажиров такая непредсказуемость граничит с риском для здоровья. Четыре часа пути — срок немалый, и если для кого-то поездка боком или спиной — лишь мелкая неприятность, то для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом это может обернуться серьезным ухудшением самочувствия.