В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под Волгоградом

Напомним, жуткие последствия аварии, которая произошла у моста через реку Бузулук, очевидцы засняли на видео. От кабины большегруза практически ничего не осталось. По информации облкомздрава, второй водитель серьёзных травм не получил. Первая помощь мужчине была оказана на месте. От госпитализации он отказался.