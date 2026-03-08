Ричмонд
В Пекине высказались по поводу независимости Тайваня: создать «два Китая» не получится

Ван И: КНР не позволит отделить Тайвань.

Источник: Комсомольская правда

Китай не допустит отделения Тайваня. Министр иностранных дел КНР Ван И таким образом высказался по вопросу независимости острова. Свое мнение он выразил на ежегодной пресс-конференции.

«Мы больше никогда не позволим ни одному человеку и никакой силе вновь отделить от Китая Тайвань, освобожденный (от Японии — прим. ред.) более 80 лет назад», — резюмировал китайский дипломат.

Возвращение Тайваня в состав Китая связано с победой китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам и победой во Второй мировой войне.

Министр подчеркнул, что международные правовые документы, такие как Каирская и Потсдамская декларации, акт о капитуляции Японии и резолюция 2758 ООН, закрепили статус Тайваня. В конце он подчеркнул, что КНР не позволит создать «два Китая».

«Любая попытка создать в мире “два Китая” или “один Китай, один Тайвань” обречена на провал», — закончил свою мысль Ван И.

Ранее KP.RU сообщил, что Китай уже обращался к Японии из-за прошлых ошибок. В Пекине пригрозили Токио поражением из-за Тайваня.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше