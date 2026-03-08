В Пекине высказались по поводу независимости Тайваня: создать «два Китая» не получится

Китай не допустит отделения Тайваня. Министр иностранных дел КНР Ван И таким образом высказался по вопросу независимости острова. Свое мнение он выразил на ежегодной пресс-конференции.
«Мы больше никогда не позволим ни одному человеку и никакой силе вновь отделить от Китая Тайвань, освобожденный (от Японии — прим. ред.) более 80 лет назад», — резюмировал китайский дипломат.
Возвращение Тайваня в состав Китая связано с победой китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам и победой во Второй мировой войне.
Министр подчеркнул, что международные правовые документы, такие как Каирская и Потсдамская декларации, акт о капитуляции Японии и резолюция 2758 ООН, закрепили статус Тайваня. В конце он подчеркнул, что КНР не позволит создать «два Китая».
«Любая попытка создать в мире “два Китая” или “один Китай, один Тайвань” обречена на провал», — закончил свою мысль Ван И.
