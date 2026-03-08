«Беллегпром» запустит новый вид обуви и ткани для одежды в Беларуси

«Беллегпром» рассказал, как планирует увеличить долю продукции на внутреннем рынке, пишет БелТА.
Сообщается, что по итогам 2025 года присутствие на внутреннем рынке товаров отечественного легпрома составляло около 20%. Концерн планирует принять меры и достичь не менее 40%.
Начальник управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня сказала, что в первую очередь будет расширяться ассортимент продукции. А для этого «необходимо обновлять парк оборудования, применять новые сырье и материалы».
Отмечается, что есть опытные образцы и продукция, запущенная в обращение.
— Это и мембранная ткань — инновационный материал, и композиционные материалы, которые изучаются и внедряются. Обувь из композиционных материалов уже сегодня конкурентоспособна — и по дизайну, и по цене, — сказала Ольга Грабеня.
