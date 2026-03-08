Волгоградские врачи уходят в онлайн?

Прочитал, что у нас в Волгоградской области врачи телемедицины зарабатывают больше, чем во всех остальных регионах ЮФО. Получается, у нас меньше, чем у всех остальных в округе, обычных врачей? И. Абрамов, Волгоград.
«Я бы не стал связывать недокомплект врачей и телемедицину, — комментирует эксперт по защите прав пациентов, первый вице-президент, региональныйпредставитель ВООГ “Содействие” по Волгоградской области Андрей Солодовников. — Во-первых, телемедицина — это прежде всего удобство для пациента: у него нет необходимости тратить средства на передвижение по области, а то и в другой регион. Во-вторых, внедряется возможность дистанционного наблюдения за пациентами, состоящими на диспансерном учёте. В-третьих, сокращается время получения медицинской помощи. И, конечно, это возможность в том числе устранить нехватку врачей».
Между тем дефицит врачебных кадров в регионе действительно острый: на одну вакансию приходится лишь 1,7 резюме, тогда как при нормальной ситуации на рынке труда цифра должна быть не менее 4. Для сравнения: по данным рекрутинговой платформы hh.ru, в Ростовской области и Краснодарском крае приходится 1,6 резюме на вакансию, в Адыгее — 2,2, в Калмыкии — 3, в Астраханской области — 3,1.
В то же время спрос на услуги телемедицины растёт по всей России — за последние пять лет он вырос в 10 раз. Особо востребованы узкие специалисты. Средняя заработная плата врачей в этой отрасли по стране в 2025 г. составила 93,3 тыс. руб. В ЮФО по этому показателю лидирует Волгоградская область — 90 тыс. рублей, за ней следует Ростовская — 82 тыс. руб., далее Краснодарский край — 80 тыс. руб.