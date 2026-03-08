Волгоградские врачи уходят в онлайн?

«Я бы не стал связывать недокомплект врачей и телемедицину, — комментирует эксперт по защите прав пациентов, первый вице-президент, региональныйпредставитель ВООГ “Со­дей­ст­вие” по Волго­град­ской области Андрей Солодовников. — Во-первых, телемедицина — это прежде всего удобство для пациента: у него нет необходимости тратить средства на передвижение по области, а то и в другой регион. Во-вторых, внедряется возможность дистанционного наблюдения за пациентами, состоящими на диспансерном учёте. В-третьих, сокращается время получения медицинской помощи. И, конечно, это возможность в том числе устранить нехватку врачей».