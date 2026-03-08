Мошенники начали рассылку писем с досудебными претензиями

— В сообщении говорится о наличии задолженности, о нарушении обязательств или о готовящемся обращении в суд. Внутри письма обычно находится вложенный файл или ссылка для скачивания материалов. Расчет прост. Получатель, увидев слова о судебном разбирательстве, стремится как можно быстрее открыть вложение и разобраться в ситуации, — отметил парламентарий в беседе с Lenta.ru.