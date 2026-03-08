Мошенники начали рассылку писем с досудебными претензиями

В последнее время мошенники начали рассылать электронные письма с досудебными претензиями. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.
Депутат сообщил, что подобные письма рассылаются якобы от имени различных организаций, юридических компаний или предполагаемых деловых партнеров. По его словам, темы и формулировки подбираются таким образом, чтобы вызвать у получателя тревогу и ощущение срочности, при этом содержание сообщений выглядит достаточно правдоподобно.
Он также отметил, что вложения нередко имеют формат, привычный для деловой переписки. При их открытии может запускаться вредоносная программа либо появляться окно с предложением скачать дополнительный файл. В результате, подчеркнул депутат, на компьютер может быть установлено ПО, которое собирает пароли, данные банковских приложений и служебную переписку.
— В сообщении говорится о наличии задолженности, о нарушении обязательств или о готовящемся обращении в суд. Внутри письма обычно находится вложенный файл или ссылка для скачивания материалов. Расчет прост. Получатель, увидев слова о судебном разбирательстве, стремится как можно быстрее открыть вложение и разобраться в ситуации, — отметил парламентарий в беседе с Lenta.ru.
Мошенники также используют в своих схемах обмана фразы вроде «ускорим приложение», «разблокируем интернет» и «снимем ограничения». Цель преступников — получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения.
Эксперт по распознанию лжи Илья Анищенко рассказал о трех этапах психологической обработки жертв телефонными мошенниками: точечное воздействие с использованием личной информации, запугивание и изоляция.