Названы регионы России, которые скуют «весенние» морозы до −33

«Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, НАО и Пермском крае, в эти выходные ожидается до −33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до −25, но вскоре вернется к норме: ночью до −15, днем до −7, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу», — рассказала Макарова.