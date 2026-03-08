Названы регионы России, которые скуют «весенние» морозы до −33

По её словам, наиболее сильные морозы прогнозируются в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае. Низкие температуры сохранятся там в течение всех выходных.
«Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, НАО и Пермском крае, в эти выходные ожидается до −33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до −25, но вскоре вернется к норме: ночью до −15, днем до −7, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу», — рассказала Макарова.
Синоптик добавила, что сложные погодные условия ожидаются и на юге европейской части страны. Холодная погода сохранится в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа, включая район Сочи. Кроме того, сильные снегопады прогнозируются в Мурманской и Архангельской областях, а также на востоке Вологодской области. В этих регионах возможны метели и усиление ветра до 20 метров в секунду.
А ведущий метеоролог «Гисметео» говорит, что жителей Центральной России в начале марта ждёт заметное потепление: серия сильных снегопадов заканчивается, а погода начнёт «перестраиваться» на оттепельный режим. Снегопады сохранятся, но станут слабее и чаще будут смешанными.
