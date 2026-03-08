Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградок

— Цветам, как и любви, покорны все возрасты. То есть у нас нет никакого деления: розы — для женщин постарше, тюльпаны — для девушек и девочек. В цветочном мире есть абсолютно универсальный товар, который подойдет всем и всегда, — рассуждает Алена Крючкова. — А вот что выбрать в этом многообразии, решат сами мужчины, ведь очень многое зависит от их темперамента. Тем, кто только строит отношения с девушкой и подходит к ней издалека, уместнее выбирать небольшие комплименты в виде одной розы или трех тюльпанов. А вот мужчинам, готовым к серьезным шагам — скажем, к предложению руки и сердца, — я бы посоветовала собирать букеты из высоких роз.