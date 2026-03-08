Ричмонд
В Омской области ожидаются перебои с ТВ и радиовещанием

Речь идет об интервале с 9 по 15 марта, то есть следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области могут наблюдаться, либо заранее запланированы временные проблемы и прекращения телевещания и радио. Об этом предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Перебои ожидаются с 9 по 15 марта.

В Большеречье 10−11 марта программ РТРС-1 и РТРС-2 (первого и второго мультиплексов) с 6:00 до 15:00 не будет в эфире из-за профилактики.

В Веселой Поляне 12 марта не будет работать первый мультиплекс, в интервале с 8 до 11 часов, но не более 30 минут. В Седельниково 10−12 марта не будут вещать оба РТРС с 6:00 до 15:00.

В регионе в целом до 12 марта в течение каждого дня возможны прерывания вещания не более чем на 5 минут из-за сезонной солнечной интерференции.

В указанные даты специалисты РТРС будут вести профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды.

Известно, что в первый и второй мультиплексы входят каналы «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».

Ранее о планируемых отключениях и профилактике ТВ мы писали 16 февраля.