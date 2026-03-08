Власти Кубани поздравили женщин с 8 марта

«Сколько бы добрых слов мы ни находили, их все равно будет недостаточно, чтобы выразить все наше восхищение вами. Спасибо вам за бесконечную любовь и заботу, тепло и уют в доме. Вы украшаете наш мир и придаете смысл каждому дню», — сказал глава региона.