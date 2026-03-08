Власти Кубани поздравили женщин с 8 марта

Сегодня, 8 марта, женщины по всему миру празднуют Женский день. В России этот праздник ассоциируется с весной, женственностью и признанием заслуг прекрасного пола. Хотя изначально этот праздник возник как день солидарности женщин и борьбы за равные права с мужчинами.
С добрыми словами обратился к женщинам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он признался, что каждый год этот день всегда для мужчин немного волнительный.
«Сколько бы добрых слов мы ни находили, их все равно будет недостаточно, чтобы выразить все наше восхищение вами. Спасибо вам за бесконечную любовь и заботу, тепло и уют в доме. Вы украшаете наш мир и придаете смысл каждому дню», — сказал глава региона.
Также Вениамин Кондратьев признал, что женщины успешно реализуют себя в самых разных сферах: бизнесе, науке, медицине и общественной деятельности.
В преддверии праздника губернатор Вениамин Кондратьев поздравил выдающихся женщин Кубани и вручил им государственные награды. Торжественная церемония прошла в Музыкальном театре.
Представительницы разных сфер бизнеса получили медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края». Среди них была и врач-анестезиолог-реаниматолог краснодарской городской клинической больницы № 1 Эдема Любимова.
Также женщинам присвоили почетное звание «Заслуженный работник». Так, «Заслуженным учителем Краснодарского края» стала педагог из школы № 7 Усть-Лабинского района Наталья Петренко, а «Заслуженным работником сельского хозяйства» — профессор Кубанского государственного аграрного университета Оксана Гуторова.
«Дорогие, пусть этот день напомнит вам о вашей удивительной силе. Ведь именно вы — начало всего: нежности, мудрости, вдохновения и самой жизни. С праздником!» — поздравил женщин вице-губернатор Кубани Александр Руденко.