Наталия Хван о семейной гармонии и современных женщинах

— Не знаю, как в других многодетных семьях, но у нас не было никаких договорённостей заранее. Многодетство — это постепенная история, развивающаяся в процессе. Мы с мужем изначально были настроены иметь детей. Сколько — не обсуждали. Конечно, мы очень ждали первенца и очень хотели второго ребёнка. Двое старших детей у нас мальчики и, естественно, мне хотелось дочку. Поэтому со временем в планах появился третий ребёнок. И действительно, третьей родилась девочка! Спустя какое-то время мы поняли, что ждём ещё одного, а потом — ещё одного. Это не было запланировано, но вопрос рожать или не рожать даже не обсуждался. Дети — это большое счастье. Да, забот много, но счастья всё же больше. С каждым ребёнком как будто проживаешь новую интересную жизнь. Учишься вместе, развиваешься вместе. Смотришь на мир другими глазами. Даже не могу сказать, что ещё так же интересно в мире, как быть родителем.