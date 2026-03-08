Наталия Хван о семейной гармонии и современных женщинах

Современные женщины на разных должностях демонстрируют подчас неженскую силу, характер и профессионализм. Но даже за образом «железной леди» порой скрывается хрупкий человек, для которого главными слагаемым счастья остаётся надёжный тыл — дети, муж, словом, крепкая семья.
Об этом и многом другом накануне Международного женского дня мы поговорили с председателем Общественной палаты Воронежской области Наталией Хван.
В ногу с мужчинами.
Анастасия Ходыкина, «АиФ-Воронеж»: Наталия Сергеевна, каково, на ваш взгляд, современное положение женщин в Воронеже — какие они, наши женщины, в каких сферах заняты, что их волнует?
Наталия Хван: В современном обществе женщина находится в том положении, которое выбирает себе сама. В этом смысле Воронеж ничем не отличается от других крупных городов России. Я не вижу различия между женщинами и мужчинами в возможностях для самореализации. Сейчас нет каких-то жёстких ограничений или приоритетов. Среди женщин есть прекрасные врачи и педагоги, предприниматели и общественные деятели. Они яркие, красивые, инициативные, запоминающиеся, профессиональные…
— Сталкивались ли вы с проявлениями дискриминации в отношении женщин? Известно, например, что мам с ребёнком или беременных не очень охотно берут на работу. Возможно, кому-то «зажимают» зарплату…
— Лично я с дискриминацией такого рода не сталкивалась. В моём кругу общения эта тема вообще не обсуждается. Вокруг себя вижу множество женщин, которые активно себя реализовывают, являются лидерами управленческих команд. Данных о том, что где-то кого-то намеренно притесняют и зажимают, у меня нет. Тем не менее существует мнение, что женщинам и мужчинам на одной и той же должности предлагают разную зарплату, что традиционно «женские» профессии оплачиваются хуже «мужских», что на какую-то работу мужчин берут охотнее. Однако и здесь рынок труда выравнивается. Работодателям важен профессионализм, а пол и какие-то другие моменты уже имеют меньшее значение.
Маленькая община.
— В нашей области, как и в большинстве регионов России, ежегодно падает рождаемость. Как, по-вашему, надо решать эту проблему?
— Мне кажется, у нас ушла мода на семью как возможность реализовать свой потенциал. У молодёжи в приоритете индивидуальные треки развития. Это формируется в общественном сознании как главная ценность. Сейчас в детей, начиная с детского сада, нужно закладывать правильные ценности, хорошие семейные традиции. Ещё, на мой взгляд, на демографию влияет отсутствие уверенности друг в друге у молодых людей. Для того чтобы женщина родила несколько детей, она не должна сомневаться в своём партнёре, в своём с ним будущем.
— Одной из причин демографической проблемы также стали разводы. Что могло бы сплотить семьи?
— Большое количество разводов говорит о том, что люди, создавая семью, не всегда осознают, что это большой взаимный труд. И он не заканчивается днём свадьбы. Наоборот, в этот день он только начинается. Говоря языком бизнеса, нужно научиться выстраивать отношения в долгую. Стыковать свои желания и возможности с желаниями и возможностями семьи. Видеть ценность в семье, искать выход из сложных ситуаций. А не так как сейчас, мол, что-то не понравилось — пошли и развелись. Нужно уметь договариваться, находить общий язык, предпринимать неоднократные попытки объяснить друг другу свою позицию. Мне кажется, помогло бы обучение детей и подростков правилам коммуникации, приёмам решения конфликтных ситуаций. Это пригодится и в семейной жизни. Кстати, в прошлом году Общественная палата выступала с такой инициативой. Работаем над этим.
— Вы сама — многодетная мать пяти детей. Что вами двигало, когда вы решали родить очередного ребёнка? Не было ли страхов, сомнений?
— Не знаю, как в других многодетных семьях, но у нас не было никаких договорённостей заранее. Многодетство — это постепенная история, развивающаяся в процессе. Мы с мужем изначально были настроены иметь детей. Сколько — не обсуждали. Конечно, мы очень ждали первенца и очень хотели второго ребёнка. Двое старших детей у нас мальчики и, естественно, мне хотелось дочку. Поэтому со временем в планах появился третий ребёнок. И действительно, третьей родилась девочка! Спустя какое-то время мы поняли, что ждём ещё одного, а потом — ещё одного. Это не было запланировано, но вопрос рожать или не рожать даже не обсуждался. Дети — это большое счастье. Да, забот много, но счастья всё же больше. С каждым ребёнком как будто проживаешь новую интересную жизнь. Учишься вместе, развиваешься вместе. Смотришь на мир другими глазами. Даже не могу сказать, что ещё так же интересно в мире, как быть родителем.
— Почему многодетная семья — это хорошо?
— Семья — это хорошо в любом случае. Ведь это маленькая община, в которой и помогут, и поддержат. Жить и развиваться в семье, на мой взгляд, намного гармоничнее, чем в одиночку. В последнее время внедряется мнение, что только многодетная семья — это хорошо. А ведь в жизни бывает по-разному. Есть пары, которые и хотели бы иметь много детей, но не получается. А есть семьи с одним ребёнком, и им этого достаточно. Такие семьи тоже важны.
Дело не в кухне.
— Что вас подвигло заняться общественной деятельностью? С чего всё началось?
— Как рассказывают родители, у меня с самого детства была проактивная жизненная позиция. Папа со смехом вспоминает, что все бабушки и мамы во дворе удалялись от песочницы, как только я выходила гулять. Говорили — Наташа пришла, значит, будет порядок, можем оставить на неё детей. Мне всегда нравилось общаться с людьми, брать на себя ответственность за какие-то задачи. В школе я с удовольствием брала шефство над «звёздочками», куда обычно входили по пять младшеклассников. В моём детстве малышей отдавали старшим ребятам, как сейчас модно говорить, на наставничество. Я была активисткой и в летних лагерях, куда приезжала. Всегда старалась что-то улучшить, изменить, кому-то помочь. Осознанно общественной деятельностью начала заниматься около 10 лет назад. Мы с тремя подругами создали некоммерческую организацию, чтобы провести несколько благотворительных мероприятий. Потом одна инициатива зацепилась за другую, и меня затянуло в этот водоворот.
— А как вы относитесь к утверждению, что место женщины на кухне?
— Очень интересный вопрос. Считаю, что место женщины, как и мужчины, там, куда они сами себя определили. Если женщина выбрала для себя роль, в которой кухня играет большое значение, значит, именно в этом она видит смысл своей жизни. Выражение про женщин на кухне нередко используют, желая обидеть человека. А я считаю, что вкусно и полезно готовить — это важный навык для семьи. Здорово, когда это умеет делать и мужчина, и женщина. Мой супруг, например, прекрасно готовит. Мы всей семьёй очень любим обеды и ужины, за которые он берётся. Благодаря его примеру, все сыновья хорошо готовят. Как мама, я&nbs 1317 p;за них в этом смысле совершенно спокойна — каждый в состоянии вкусно и полезно себя накормить. И женятся они точно не для того, чтобы им кто-то пожарил яичницу или постирал носки. Папа им показал, что мужчина может быть абсолютно самостоятелен, а женщина нужна ему для вдохновения, совместного воспитания детей и создания хорошей атмосферы в доме.
— В чём, по-вашему, секрет женского счастья, и из чего оно состоит?
— Это очень большое, ёмкое понятие. Для каждой женщины секрет счастья свой. Все мы разные, да к тому же меняемся в течение жизни. То, что вдохновляло и интересовало нас в двадцать лет, в сорок иногда кажется слишком легковесным. Сейчас для меня женское счастье — это внутренний баланс, состояние гармонии. А ещё понимание, что жизнь наполнена интересными событиями, что рядом есть любящие и любимые люди.
— Какое у вас отношение к Международному женскому дню? Нужен ли он нам? И что бы вы пожелали женщинам в канун этого праздника?
— Какой бы ни была история этого праздника, сейчас для большинства российских мужчин и женщин 8 марта — это повод встречать весну. У нас весна как будто начинается не с первого, а с восьмого числа, потому что в этот день мужчины обращают свой взор на любимых женщин и вообще на женщин, которые рядом. К 8 марта мы прихорашиваемся, снимаем с себя многослойную зимнюю одежду. В воздухе начинает пахнуть весной, надеждами, переменами. Я считаю, что это прекрасный праздник. Для мужчин — это возможность проявить свою мужественность, заботу, щедрость. Для женщин — повод порадоваться букету цветов, знакам внимания, поделкам своих детей или просто встретиться с подругами. Праздник даёт нам возможность побыть вместе с дорогими нам людьми, посмотреть друг другу в глаза, отложив свои телефоны.
Желаю всем женщинам гармонии в жизни! Пусть рядом с вами всегда будут любимые и любящие вас люди!
Досье.
Наталия Хван родилась 7 октября 1977 г. в Воронеже. С отличием окончила Воронежскую государственную технологическую академию по специальности «инженер-технолог». Предприниматель. С 2020 г. — председатель региональной Общественной палаты.