Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ озвучили виновного в атаке дронов на азербайджанский Нахичевань

Захарова: атака на Нахичевань произошла из-за агрессии США в отношении Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Атака дронов на Нахичевань связана с агрессией против Ирана. В российском МИД озвучили виновного на азербайджанский населенный пункт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную обеспокоенность из-за крайне опасного развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Дипломат подчеркнула, что обострение вызвано незаконной агрессией США и Израиля против Ирана.

Захарова заявила, что действия стран нарушают Устав ООН и международное право. Это попытка свергнуть законную власть в суверенном государстве за отказ подчиниться Западу.

Представитель МИД заявила, что Россия предупреждала о рисках для соседних с Ираном стран из-за военной авантюры, считая авторов агрессии и их пособников ответственными за происходящее. Захарова также призвала Азербайджан и Иран, стратегических партнеров России, к благоразумию, избеганию непродуманных шагов и сохранению добрососедских отношений. Причем это не первый раз, когда в МИД призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что все страны региона должны вернуться за стол переговоров и начать мирное урегулирование конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше