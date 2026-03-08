В МИД РФ озвучили виновного в атаке дронов на азербайджанский Нахичевань

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную обеспокоенность из-за крайне опасного развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Дипломат подчеркнула, что обострение вызвано незаконной агрессией США и Израиля против Ирана.
Захарова заявила, что действия стран нарушают Устав ООН и международное право. Это попытка свергнуть законную власть в суверенном государстве за отказ подчиниться Западу.
Представитель МИД заявила, что Россия предупреждала о рисках для соседних с Ираном стран из-за военной авантюры, считая авторов агрессии и их пособников ответственными за происходящее. Захарова также призвала Азербайджан и Иран, стратегических партнеров России, к благоразумию, избеганию непродуманных шагов и сохранению добрососедских отношений. Причем это не первый раз, когда в МИД призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что все страны региона должны вернуться за стол переговоров и начать мирное урегулирование конфликта.