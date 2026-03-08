И. Метшин: «Вы бережете тепло и уют домашнего очага, дарите любовь и вдохновение»

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жительниц города с Международным женским днем.
"Милые дамы!
Искренне поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта — праздник весны, пробуждения природы, выразительных эмоций и самых глубоких чувств — всего того, что украшает жизнь и делает нас счастливее. Озаряя мир своими улыбками, обаянием и красотой, вы — прекрасная половина человечества — восхищаете своей женственностью и нежностью.
Вобрав в себя лучшие качества, вы олицетворяете бесконечную доброту, неисчерпаемую мудрость и подлинную гармонию. Ваша самоотверженная забота о близких и трепетное отношение к семейным ценностям помогают тысячелетиями сохранять и передавать из поколения в поколение самые важные традиции и принципы общества, объединяющие целые культуры и народы.
Вы бережете тепло и уют домашнего очага, дарите любовь и вдохновение, поддерживаете нас, мужчин, во всех начинаниях, одновременно добиваясь больших успехов в профессиональной деятельности. Вы вносите свой уникальный вклад во все сферы нашей жизни, внушая родным чувство гордости и вызывая заслуженное уважение у всех окружающих.
В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия! Пусть каждый день дарит вам только яркие краски и исполняет все самые сокровенные желания. Радости вам и солнечного настроения!", — говорится в поздравлении.