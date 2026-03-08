Как дорожный рабочий Татьяна Нечипоренко следит за чистотой в городе больше десяти лет

Дорожный рабочий ГБУ «Автомобильные дороги» Татьяна Нечипоренко следит за чистотой в городе уже более десяти лет. «Вечерняя Москва» узнала, как женщина справляется с такой непростой работой.
Татьяна Нечипоренко работает на этом предприятии с 2015 года. По словам женщины, главная мотивация для нее — это благодарность жителей.
— Работаю на свежем воздухе, в хорошем коллективе. У нас очень понимающее руководство, что не может не радовать. Выхожу убирать улицы рано утром, перед тем как жители проснутся и пойдут кто куда — на учебу, на работу или просто по своим делам. Слова благодарности от жителей дорогого стоят, — отмечает женщина.
— Я убеждена, что моя работа помогает держать себя в форме и приносить пользу ежедневно. В Автодоре Татьяна Нечипоренко планирует трудиться до пенсии. — Я пришла в эту профессию осознанно. Мне важно знать, что старания приносят плоды, особенно этой зимой, когда много снега, и уборка улиц необходима как никогда, — добавляет женщина.
Свою ежедневную рутину она воспринимает с легкостью — каждая работа важна. У Татьяны очень понимающие коллеги, которые никогда не дадут заскучать на смене и всегда подбодрят добрым словом. Сейчас, когда выпало рекордное количество осадков, дорожные работники трудятся не покладая рук. И Татьяна в их числе — как ни странно, среди ее коллег много женщин.
— Мне кажется, что женский взгляд сразу видно, поэтому нет ничего удивительного в том, что к нам приходит больше женщин. Все-таки аккуратность, чистота и порядок — это как раз про женский пол, — добавляет она.
Татьяна работает по сменному графику, что называется, вахтой. Поэтому, как выдается свободное время, отправляется к своей семье в город Михайловка Волгоградской области. Она очень любит проводить свой отпуск с семьей, а еще у нее есть хобби — вязание.
— Вяжу носочки, свитера, жилетки. Мне нравится, это для души. Приятно видеть, как близкие потом с удовольствием носят то, что ты делала своими руками, с большой любовью и старанием, — рассказывает Татьяна.
Дорожный работник убеждена, что в наше время стереотипы о мужских и женских профессиях изжили себя — важно просто любить то, что ты делаешь, и подходить к этому с большой ответственностью.
— Конечно, бывает тяжело, сильно устаешь. Но здесь важно иметь опору в виде любимой семьи и помнить, для чего это все, — поясняет Татьяна.
Дорожный работник себя героиней не считает, но с ней могли бы поспорить многие коллеги. Ведь она никогда не боится большого количества работы и, вооружившись лопатой, борется даже с самыми высокими сугробами снега.
— Глаза боятся — руки делают. Сначала может казаться, что масштаб просто гигантский, но потихоньку все обязательно получается, — добавляет Татьяна Нечипоренко.
Женщина рада, что в профессии сейчас можно встретить большое количество молодых специалистов, которые не боятся работать руками и благодаря этому считаются востребованными на рынке.