5 матерей, которые воспитали гениев: Одна даже не была его родственницей, но мальчик всё равно стал великим

Истории этих женщин такие разные — от триумфа материнской любви Булгаковой и Гагариной до драмы непонимания Пушкиной. Но все они показывают одно: материнское влияние на формирование личности огромно. Именно в детстве закладывается фундамент, на котором потом вырастают великие свершения. Современные матери порой забывают простые истины. Не нужны сложные методики и дорогие курсы. Нужны любовь, труд, вера в ребёнка и готовность отдать всё ради его будущего. А ранее Life.ru рассказывал про мартовский перекрёсток судьбы и как не ошибиться, когда Вселенная даст выбор между реальностью и иллюзией.