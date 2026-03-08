Строгие запреты на третью неделю Великого поста

На этой неделе православные христиане вступают в особый период Великого поста — Крестопоклонную неделю. Она занимает центральное место поста и призвана укрепить духовные силы верующих, напомнив им о значении Креста Господня.
В эти дни действуют строгие ограничения в питании: полностью исключаются продукты животного происхождения, алкоголь, а режим питания меняется в зависимости от дня недели. Понедельник, среда и пятница — время сухоядения, когда разрешены только сырые овощи, фрукты, орехи, мёд и хлеб. Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, а по выходным — горячие блюда с растительным маслом.
Помимо пищевых правил, Церковь призывает отказаться от ругани, конфликтов, обид, а также шумных развлечений.
Верующим рекомендуется посвятить больше времени молитве, чтению духовной литературы и добрым делам. Особое внимание уделяется Родительской субботе, когда принято молиться за усопших, посещать могилы родственников и приводить их в порядок.
Период Крестопоклонной недели — это время духовного сосредоточения. Церковь напоминает, что строгие ограничения могут быть смягчены для детей, беременных, кормящих женщин, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто выполняет тяжёлую физическую работу.