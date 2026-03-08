Строгие запреты на третью неделю Великого поста

В эти дни действуют строгие ограничения в питании: полностью исключаются продукты животного происхождения, алкоголь, а режим питания меняется в зависимости от дня недели. Понедельник, среда и пятница — время сухоядения, когда разрешены только сырые овощи, фрукты, орехи, мёд и хлеб. Во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, а по выходным — горячие блюда с растительным маслом.