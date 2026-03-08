Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирусолог назвала основные симптомы кори

Компанец: симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, но затем на лице появляется красная сыпь, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

«Сначала начинается как ОРВИ, насморк, кашель, конъюнктивит. Затем на лице появляется ярко-красная сыпь, она быстро распространяется по всему телу», — сказала Компанец.

В тяжелых случаях, по словам специалиста, может быть пневмония, энцефалит.