Вирусолог назвала основные симптомы кори

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, но затем на лице появляется красная сыпь, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
«Сначала начинается как ОРВИ, насморк, кашель, конъюнктивит. Затем на лице появляется ярко-красная сыпь, она быстро распространяется по всему телу», — сказала Компанец.
В тяжелых случаях, по словам специалиста, может быть пневмония, энцефалит.