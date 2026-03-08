Вирусолог назвала основные симптомы кори

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, но затем на лице появляется красная сыпь, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.