Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился

Если же кашель не помогает, то нужно вызвать скорую медицинскую помощь и немедленно приступить к приему Геймлиха. «Сжать одну руку в кулак, большим пальцем в свою сторону, разместить его выше пупка, обхватить второй кулак рукой. После этого следует совершить быстрый и резкий толчок кулаком вверх и внутрь, по направлению к диафрагме. Это движение нужно повторять до тех пор, пока предмет не выйдет наружу или до момента восстановления дыхания», — добавила специалист.