Такер Карлсон заявил, что Хаменеи убили для развязывания религиозной войны

Военный конфликт Ирана, США и Израиля может перерасти в глобальное религиозное противостояние. Об этом заявил в личном блоге американский журналист и телеведущий Такер Карлсон.
Журналист задался вопросом о возможных истинных мотивах убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он предположил, что подобный шаг мог быть рассчитан на провоцирование масштабного конфликта.
По словам Карлсона, инициатива могла исходить от Израиля, который, по его мнению, сознательно втягивал США в военные действия.
— Если ситуацию не взять под контроль немедленно, то, скорее всего, это будет война, религиозная война между мусульманами и христианами. И она не ограничится Ближним Востоком, — написал телеведущий в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Карлсона исключили из движения Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой» — прим. «ВМ»), поскольку он «сбился с пути» и раскритиковал военные действия США в Иране.
По словам главы Белого дома, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. Также глава Белого дома начал утверждать, что иранское руководство якобы дважды планировало устранить его.