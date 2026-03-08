Более 60% организованных белорусских туристов вывезены из стран Ближнего Востока

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возникли сложности с возвращением белорусских туристов домой, но сообщается, что большинство уже вывезли рейсами «Белавиа». Первый такой рейс из Эмиратов с белорусами и россиянами прибыл ночью 4 марта. Затем успешно были выполнены еще несколько полетов.