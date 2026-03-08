Более 60% организованных белорусских туристов вывезены из стран Ближнего Востока

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возникли сложности с возвращением белорусских туристов домой, но сообщается, что большинство уже вывезли рейсами «Белавиа». Первый такой рейс из Эмиратов с белорусами и россиянами прибыл ночью 4 марта. Затем успешно были выполнены еще несколько полетов.
Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в эфире телеканала ОНТ сказал:
— Если это билет «Белавиа», то хорошо. Но если это какие-то иностранные авиакомпании, то это все достаточно тяжело и сложно. По крайней мере, по Союзу туристической индустрии большая часть организованных туристов вывезена. Большая часть имеется в виду — свыше 60%.
Однако в Катаре и Бахрейне белорусские туристы находятся в режиме ожидания. Напомним, что рейсами авиакомпании «Белавиа» вернулись в Беларусь около тысячи белорусов.
