Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 60% организованных белорусских туристов вывезены из стран Ближнего Востока

Из стран Ближнего Востока вывезли более половины белорусских туристов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возникли сложности с возвращением белорусских туристов домой, но сообщается, что большинство уже вывезли рейсами «Белавиа». Первый такой рейс из Эмиратов с белорусами и россиянами прибыл ночью 4 марта. Затем успешно были выполнены еще несколько полетов.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в эфире телеканала ОНТ сказал:

— Если это билет «Белавиа», то хорошо. Но если это какие-то иностранные авиакомпании, то это все достаточно тяжело и сложно. По крайней мере, по Союзу туристической индустрии большая часть организованных туристов вывезена. Большая часть имеется в виду — свыше 60%.

Однако в Катаре и Бахрейне белорусские туристы находятся в режиме ожидания. Напомним, что рейсами авиакомпании «Белавиа» вернулись в Беларусь около тысячи белорусов.

Ранее мы писали, что российские туроператоры ведут переговоры с «Белавиа» о вывозе россиян из ОАЭ.

Прочитайте, что «Беллегпром» запустит новый вид обуви и ткани для одежды в Беларуси.

Еще мы писали, что известные белорусы рассказывают, как они познакомились со своими супругами: «Жену первый раз увидел в свадебном платье под руку с молодым человеком».