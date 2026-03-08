Названа самая обсуждаемая персона российской эстрады: попала в рейтинг не за талант

Названа самая обсуждаемая персона российской эстрады. Речь идет о человеке, который попал в рейтинг не за талант. Имя народной артистки РФ Ларисы Долиной в прошлом году чаще всего упоминалось в социальных сетях на фоне скандала с мошенниками и суду по квартире. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои исследования.
В русскоязычных соцсетях, таких как «ВКонтакте», Telegram, TikTok и других, её имя встречается 1,7 млн раз, подчеркивается в материале издания.
Причем второе место занял человек далекий от шоу-бизнеса. Им оказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (1,5 млн упоминаний). Далее следуют певица Ольга Бузова (1,23 млн), журналист Ксения Собчак (1,18 млн).
А вот в российских СМИ имя Долиной упоминается не так часто. Она уступила Захаровой и главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
