Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа самая обсуждаемая персона российской эстрады: попала в рейтинг не за талант

Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной России.

Источник: Комсомольская правда

Названа самая обсуждаемая персона российской эстрады. Речь идет о человеке, который попал в рейтинг не за талант. Имя народной артистки РФ Ларисы Долиной в прошлом году чаще всего упоминалось в социальных сетях на фоне скандала с мошенниками и суду по квартире. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои исследования.

В русскоязычных соцсетях, таких как «ВКонтакте», Telegram, TikTok и других, её имя встречается 1,7 млн раз, подчеркивается в материале издания.

Причем второе место занял человек далекий от шоу-бизнеса. Им оказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (1,5 млн упоминаний). Далее следуют певица Ольга Бузова (1,23 млн), журналист Ксения Собчак (1,18 млн).

А вот в российских СМИ имя Долиной упоминается не так часто. Она уступила Захаровой и главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

Ранее KP.RU сообщил, что певица Надежда Кадышева тоже находится в этом рейтинге. Правда, она не на первых позициях. Примечательно, что сейчас исполнительница переживает вторую волну популярности. Она подняла сумму гонорара, а ее график выступлений составлен на несколько месяцев вперед.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше