Названа самая обсуждаемая персона российской эстрады: попала в рейтинг не за талант

Названа самая обсуждаемая персона российской эстрады. Речь идет о человеке, который попал в рейтинг не за талант. Имя народной артистки РФ Ларисы Долиной в прошлом году чаще всего упоминалось в социальных сетях на фоне скандала с мошенниками и суду по квартире. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои исследования.