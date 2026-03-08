МИД России поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский МИД поздравил женщин с Международным женским днём.
«Дорогие, любимые женщины! Поздравляем с 8 Марта!» — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
