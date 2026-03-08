Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России поздравил женщин с 8 Марта

МИД России поздравил женщин с Международным женским днем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский МИД поздравил женщин с Международным женским днём.

«Дорогие, любимые женщины! Поздравляем с 8 Марта!» — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье отмечается Международный женский день.