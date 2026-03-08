В Заларинском районе инвалид смог получить жизненно важные средства реабилитации

В Заларинском районе мужчина обратился в прокуратуру, а причиной стала невозможность получить специальные средства для реабилитации. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, надзорое ведомство провело проверку.
— Установлено, что заявитель, имеющий инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой нуждается в льготном предоставлении средств реабилитации по жизненным показаниям, — поделились правоохранители.
Только вот, своевременно мужчина их не получал. Тогда в региональное отделение Соцфонда было внесено представление. После этого, сибиряк получил все необходимые средства реабилитации.