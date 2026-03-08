Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбои в работе ТВ ожидаются в Волгограде и области

В областном центре сигнал может исчезать время от времени в связи с солнечной интерференцией.

Жителей Волгоградской области предупреждают о кратковременном отключении телерадиосигнала в марте.

В областном центре сигнал может исчезать время от времени в связи с солнечной интерференцией. Ситуация не изменится по 26 марта. Помехи будут возникать в пакетах каналов РТРС-1 и РТРС-2 в промежутке времени от 11:58 до 13:04, поясняют в филиал РТРС — «Волгоградском ОРТПЦ».

В селе Даниловка Дубовского района эти же каналы будут недоступны 12 марта с 10:00 до 16:00 — здесь пройдут профилактические работы, в связи с чем потребуется отключение передающего оборудования. Однако они могут быть перенесены на другое время, если погода помешает их выполнению.

Ничто не помешает волгоградцам побывать на концерте Алексея Гомона — исполнитель и композитор поздравил волгоградок с 8 марта и расскажал «АиФ-Волгоград» о своих ролях в кино, личной жизни и новых проектах.