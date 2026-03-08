Большая семья стала ещё больше: жительница Челябинской области родила 12‑го ребёнка

— У меня теперь шесть сыновей и шесть дочерей. Старшей 21 год, она уже замуж вышла, у меня есть ещё внук и внучка. Ещё одна дочь тоже замуж вышла, — передают слова мамы сотрудники медучреждения. — Мы с мужем любим детей, я сама выросла в семье, где нас у мамы было четверо. Я считаю, что рожать надо, когда хочешь большую семью и любишь детей. Ну, а хозяйственные заботы, — я справляюсь, старшие дети помогают.