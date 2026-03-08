Большая семья стала ещё больше: жительница Челябинской области родила 12‑го ребёнка

Врачи отмечают, что этот случай действительно уникальный. Двенадцатые по счёту естественные роды — большая редкость даже для опытных специалистов.
Савелий стал самым крупным ребёнком у 39-летней Марины. Он появился на свет с весом 3 килограмма 940 граммов. Примечательно, что предыдущему мальчику, который родился перед ним, сейчас всего год и два месяца.
— У меня теперь шесть сыновей и шесть дочерей. Старшей 21 год, она уже замуж вышла, у меня есть ещё внук и внучка. Ещё одна дочь тоже замуж вышла, — передают слова мамы сотрудники медучреждения. — Мы с мужем любим детей, я сама выросла в семье, где нас у мамы было четверо. Я считаю, что рожать надо, когда хочешь большую семью и любишь детей. Ну, а хозяйственные заботы, — я справляюсь, старшие дети помогают.
В Центре охраны материнства и детства добавили, что гордятся такой замечательной и сильной пациенткой. Медики поздравили семью с рождением сына и пожелали малышу крепкого здоровья, а его маме — скорейшего восстановления после родов.