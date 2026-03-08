Захарова отметила роль женщин-дипломатов в истории России

«Женщины России — это, конечно, хранительницы домашнего очага, но это и бесстрашные бойцы, и воины на фронте, и надежные труженицы тыла, и медсестры и врачи, и учителя и инженеры, и журналисты и общественные деятели, и волонтеры в разных профессиях, и просто неравнодушные люди. Они куют нашу победу своими нежными, но сильными руками. Мудрость, выдержка, профессионализм, аналитическое мышление помогают им отстаивать правду и интересы РФ на международной арене, на информационном и дипломатическом фронте», — отметила представитель МИД.