Захарова отметила роль женщин-дипломатов в истории России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта, обратив внимание на то, насколько велика роль женщины в истории России.
«Желаю всем женщинам нашей страны и всем женщинам мира, для которых этот праздник является важным днем, благополучия и счастья, здоровья и прекрасного, — при всех происходящих событиях, — все-таки праздничного настроения», — говорится в поздравительном посте дипломата в Telegram.
Отдельно Захарова отметила женщин-дипломатов, которые «на своем дипломатическом фронте являются руководителями загранучреждений, специалистами в своих отраслях и работают для того, чтобы отстаивать интересы Родины в международных отношениях», а также женщин, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации на Украине, поблагодарив их за поддержку военнослужащих, создание особой атмосферы веры, надежды и любви.
«Женщины России — это, конечно, хранительницы домашнего очага, но это и бесстрашные бойцы, и воины на фронте, и надежные труженицы тыла, и медсестры и врачи, и учителя и инженеры, и журналисты и общественные деятели, и волонтеры в разных профессиях, и просто неравнодушные люди. Они куют нашу победу своими нежными, но сильными руками. Мудрость, выдержка, профессионализм, аналитическое мышление помогают им отстаивать правду и интересы РФ на международной арене, на информационном и дипломатическом фронте», — отметила представитель МИД.
Россиянок поздравил и президент страны Владимир Путин, подчеркнув, что российские женщины могут все.