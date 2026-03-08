В Краснодаре разработают генетический метод ранней диагностики аллергии

Павлюченко отметил, что исследование особенно актуально для Краснодарского края, где в отдельных районах от аллергии на пыльцу страдает 45% населения. Реализуемый вузом проект предполагает создание программы, позволяющей проводить ДНК-анализ на предрасположенность к аллергии. Это позволит диагностировать аллергию на ранней стадии и лечит ее на клеточном уровне с учетом генотипа. Такой персональный подход в каждом отдельном случае сделает лечение более эффективным.