В Краснодаре разработают генетический метод ранней диагностики аллергии

КРАСНОДАР, 8 марта. /ТАСС/. Метод ранней диагностики сезонной аллергии на пыльцу растений, основанный на анализе генетических особенностей человека, разработают ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). Специалисты установили фактор генетики в анамнезе пациентов, страдающих аллергическими реакциями во время цветения, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиологии медуниверситета Иван Павлюченко.
«Заболевание (аллергия — прим. ТАСС) существенно влияет на качество жизни населения, снижает трудоспособность и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Разработка новых методов раннего прогнозирования и диагностики позволит повысить эффективность профилактики и лечения аллергии. В рамках исследования [которым занимаются ученые вуза], изучаются особенности ключевых генов защитно-адаптационных систем организма, в том числе регуляторы иммунного ответа. Полученные данные позволят выявить взаимосвязи между генетическими факторами, метаболическими особенностями и развитием поллиноза (сезонное аллергическое заболевание на пыльцу растений — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.
Павлюченко отметил, что исследование особенно актуально для Краснодарского края, где в отдельных районах от аллергии на пыльцу страдает 45% населения. Реализуемый вузом проект предполагает создание программы, позволяющей проводить ДНК-анализ на предрасположенность к аллергии. Это позволит диагностировать аллергию на ранней стадии и лечит ее на клеточном уровне с учетом генотипа. Такой персональный подход в каждом отдельном случае сделает лечение более эффективным.
«Разработка станет основой для формирования прототипа диагностической панели, позволяющей проводить раннее прогнозирование развития и характера течения сезонных аллергических заболеваний», — добавил специалист.
Над проектом работает междисциплинарная команда, в которую входят профессор Павлюченко, а также молодые ученые, студенты и школьники. Исследование проводится при поддержке Кубанского научного фонда в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».