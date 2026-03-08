Радий Хабиров поздравил жительниц Башкирии с праздником

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 8 марта, в Международный женский день, опубликовал поздравительное сообщение на своих страницах в социальных сетях.
— С праздником, наши дорогие женщины! Ваша мудрость, красота, сила духа и безграничная забота делают жизнь вокруг нас лучше, — написал он.
Руководитель региона пожелал любви, благополучия, здоровья, и чтобы все мечты сбывались, а каждый день был наполнен улыбками близких.
