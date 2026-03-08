Врач предупредила об опасности зрительной нагрузки перед сном

Многие смотрят сериалы, листают соцсети или читают с телефона допоздна. В результате утром они могут чувствовать усталость, а свет — слишком ярким. Об этом в беседе с RT предупредила офтальмолог Владлена Азима.
Длительное времяпровождение за экраном может вызвать напряжение цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку. Это приводит к временной близорукости, размытому зрению и трудностям с ярким светом утром. Нагрузка усиливается при мелком шрифте, просмотре в темноте и редком моргании.
Азима рекомендовала увеличивать шрифт и держать монитор на расстоянии вытянутой руки; избегать мелких подписей и резкого контраста в темноте; добавлять мягкий свет в комнате; каждые 20 минут смотрите вдаль на 6 метров на 20 секунд; делайте паузы каждые 30−40 минут, вставать и отвлекаться от экрана.
При длительных проблемах со зрением, головных болях, двоении или вспышках врач рекомендовала обратиться к офтальмологу.
Тем временем нарушения зрения ухудшают качество жизни, влияя на психику. По словам офтальмолога Айгуль Отхозория, это может привести к одиночеству, социальной изоляции, тревоге и страху. У людей старше 65 лет риск изоляции удваивается, а у молодых — вероятность депрессии и тревожности в пять раз выше, чем у пожилых, передает Life.ru.