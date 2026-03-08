Врач предупредила об опасности зрительной нагрузки перед сном

Тем временем нарушения зрения ухудшают качество жизни, влияя на психику. По словам офтальмолога Айгуль Отхозория, это может привести к одиночеству, социальной изоляции, тревоге и страху. У людей старше 65 лет риск изоляции удваивается, а у молодых — вероятность депрессии и тревожности в пять раз выше, чем у пожилых, передает Life.ru.