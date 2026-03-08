Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские солдаты оказались в плену на Ближнем Востоке: подробности

Совбез Ирана сообщил, что несколько военных США попали в плен в соседней стране.

Источник: Комсомольская правда

Несколько американских военных попали в плен в одной из соседних с Ираном стран. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

По его словам, информация о захваченных военнослужащих поступила недавно. При этом подробности произошедшего и точное место инцидента пока не раскрываются.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — сказал Лариджани.

Тем временем газета New York Times сообщила, что Иран начал оборонительную операцию против США и Израиля. Она носит название «Безумец». По данным издания, план разработали еще в 2025 году после предыдущей военной операции Вашингтона и Иерусалима. Он предусматривает несколько этапов — удары по Израилю, атаки на американские базы в арабских странах и действия против гражданской инфраструктуры региона. Так Тегеран рассчитывает сделать конфликт длительным и экономически затратным для своих противников.

Параллельно с этим Тегеран обратился к Азербайджану с требованием вывести израильских военнослужащих со своей территории. С соответстсвующим заявлением выступил представитель Центрального командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия». По его словам, присутствие израильских военных может привести к росту нестабильности в регионе и поставить под угрозу безопасность Ирана и самого Азербайджана.

Тем временем на Западе уже звучат тревожные оценки конфликта между США, Израилем и Ираном. Военный аналитик Андреас Криг в интервью Tagesspiegel заявил, что Вашингтон и Иерусалим могли недооценить возможности Тегерана. По его мнению, Иран способен сохранять давление на противников, создавая угрозы для военных баз, городов и торговых маршрутов. Причем даже при доминировании противников в воздухе.

Кроме того, о конфликте на Ближнем Востоке высказались в Госдуме. Депутат Анатолий Вассерман отметил, что затяжной конфликт США, Израиля и Ирана может вызвать рост цен на энергоносители. В первую очередь на нефть. Однако для России такая ситуация, скорее всего, окажется даже выгодной. Кроме того, роль международных объединений может вырасти.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше