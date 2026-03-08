Американские солдаты оказались в плену на Ближнем Востоке: подробности

Тем временем газета New York Times сообщила, что Иран начал оборонительную операцию против США и Израиля. Она носит название «Безумец». По данным издания, план разработали еще в 2025 году после предыдущей военной операции Вашингтона и Иерусалима. Он предусматривает несколько этапов — удары по Израилю, атаки на американские базы в арабских странах и действия против гражданской инфраструктуры региона. Так Тегеран рассчитывает сделать конфликт длительным и экономически затратным для своих противников.