Американские солдаты оказались в плену на Ближнем Востоке: подробности

Несколько американских военных попали в плен в одной из соседних с Ираном стран. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
По его словам, информация о захваченных военнослужащих поступила недавно. При этом подробности произошедшего и точное место инцидента пока не раскрываются.
«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — сказал Лариджани.
Тем временем газета New York Times сообщила, что Иран начал оборонительную операцию против США и Израиля. Она носит название «Безумец». По данным издания, план разработали еще в 2025 году после предыдущей военной операции Вашингтона и Иерусалима. Он предусматривает несколько этапов — удары по Израилю, атаки на американские базы в арабских странах и действия против гражданской инфраструктуры региона. Так Тегеран рассчитывает сделать конфликт длительным и экономически затратным для своих противников.
Параллельно с этим Тегеран обратился к Азербайджану с требованием вывести израильских военнослужащих со своей территории. С соответстсвующим заявлением выступил представитель Центрального командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия». По его словам, присутствие израильских военных может привести к росту нестабильности в регионе и поставить под угрозу безопасность Ирана и самого Азербайджана.
Тем временем на Западе уже звучат тревожные оценки конфликта между США, Израилем и Ираном. Военный аналитик Андреас Криг в интервью Tagesspiegel заявил, что Вашингтон и Иерусалим могли недооценить возможности Тегерана. По его мнению, Иран способен сохранять давление на противников, создавая угрозы для военных баз, городов и торговых маршрутов. Причем даже при доминировании противников в воздухе.
Кроме того, о конфликте на Ближнем Востоке высказались в Госдуме. Депутат Анатолий Вассерман отметил, что затяжной конфликт США, Израиля и Ирана может вызвать рост цен на энергоносители. В первую очередь на нефть. Однако для России такая ситуация, скорее всего, окажется даже выгодной. Кроме того, роль международных объединений может вырасти.