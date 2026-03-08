Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС» в истории

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» обошла соперниц из Боливии и Беларуси Иммакулейт Вачеру и Алию Короткую, которые заняли второе и третье места соответственно. Представительница Беларуси удостоилась приза зрительских симпатий в категории «Мисс».
В категории «Миссис БРИКС» первое место жюри присудило участнице Миллцент Мфолоди Тлоу из Южно-Африканской Республики. Серебро увезла в Казахстан представительница этой страны Ольга Мигунова, она же получила и приз зрительских симпатий. Россиянка Александра Хватова замкнула тройку сильнейших.
Среди юных участниц — в номинации «Маленькая мисс БРИКС» — победу одержала представительница Китая Сафира Кара Гийе Думалаог. Второе место у Изабеллы Новиковой из Беларуси, третье — у Лии Бегларян из ОАЭ. Приз зрительских симпатий в этой категории также достался Казахстану в лице Арины Каторгиной.