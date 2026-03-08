Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС» в истории

Среди юных участниц — в номинации «Маленькая мисс БРИКС» — победу одержала представительница Китая Сафира Кара Гийе Думалаог. Второе место у Изабеллы Новиковой из Беларуси, третье — у Лии Бегларян из ОАЭ. Приз зрительских симпатий в этой категории также достался Казахстану в лице Арины Каторгиной.