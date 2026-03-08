Ричмонд
Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС» в истории

Представительница России в номинации Miss BRICS Валентина Алексеева завоевала главную корону на первом международном конкурсе красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026», который прошел в выставочном центре «Казань Экспо».

Источник: ИА Татар-информ

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» обошла соперниц из Боливии и Беларуси Иммакулейт Вачеру и Алию Короткую, которые заняли второе и третье места соответственно. Представительница Беларуси удостоилась приза зрительских симпатий в категории «Мисс».

В категории «Миссис БРИКС» первое место жюри присудило участнице Миллцент Мфолоди Тлоу из Южно-Африканской Республики. Серебро увезла в Казахстан представительница этой страны Ольга Мигунова, она же получила и приз зрительских симпатий. Россиянка Александра Хватова замкнула тройку сильнейших.

Среди юных участниц — в номинации «Маленькая мисс БРИКС» — победу одержала представительница Китая Сафира Кара Гийе Думалаог. Второе место у Изабеллы Новиковой из Беларуси, третье — у Лии Бегларян из ОАЭ. Приз зрительских симпатий в этой категории также достался Казахстану в лице Арины Каторгиной.