О коварстве сосулек напоминает МЧС по Хабаровскому краю

Опять весна, опять капель, опять сосули свисают с крыш. Эти искрящиеся на солнце льдинки могут быть очень опасны, напомнили в МЧС по Хабаровскому краю. Упавшая с высоты сосулька может нанести серьезные травмы, вплоть до летального исхода.

Источник: AmurMedia

Проходя под домом, сначала посмотрите вверх: есть ли ледяная бархома на карнизе, козырьке или балконах? Если есть, лучше либо обойти, либо идти как можно ближе к стенам дома.

Если видите, что по вашему пути установлены сигнальные ленты и стоит специальный человек, который переодически кричит «Побергись!», а потом сверху падает снег или летит лед, внемлите его совету. Когда очищают кровли от наледи и снега, не стоит лезть в зону работ.

Наушники на улице — долой. Эта музыка может стать последней в вашей жизни, помешав услышать звуки падения наледи, предупреждающие крики рабочих (или шум подъезжающего автомобиля).

Родители, держите детей под контролем, объясняйте им городские опасности. Коляску с ребенком никогда не оставляйте возле зданий и сооружений с нависающими сосульками.

Если слышите звуки откуда-то сверху, не тратьте время уточнение их причин — прижмитесь к ближайшей стене, зайдите под козырек или, если позволяет местность, отбегите от стены как можно дальше.