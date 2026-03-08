О коварстве сосулек напоминает МЧС по Хабаровскому краю

Проходя под домом, сначала посмотрите вверх: есть ли ледяная бархома на карнизе, козырьке или балконах? Если есть, лучше либо обойти, либо идти как можно ближе к стенам дома.
Если видите, что по вашему пути установлены сигнальные ленты и стоит специальный человек, который переодически кричит «Побергись!», а потом сверху падает снег или летит лед, внемлите его совету. Когда очищают кровли от наледи и снега, не стоит лезть в зону работ.
Наушники на улице — долой. Эта музыка может стать последней в вашей жизни, помешав услышать звуки падения наледи, предупреждающие крики рабочих (или шум подъезжающего автомобиля).
Родители, держите детей под контролем, объясняйте им городские опасности. Коляску с ребенком никогда не оставляйте возле зданий и сооружений с нависающими сосульками.
Если слышите звуки откуда-то сверху, не тратьте время уточнение их причин — прижмитесь к ближайшей стене, зайдите под козырек или, если позволяет местность, отбегите от стены как можно дальше.