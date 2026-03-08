О коварстве сосулек напоминает МЧС по Хабаровскому краю

Если видите, что по вашему пути установлены сигнальные ленты и стоит специальный человек, который переодически кричит «Побергись!», а потом сверху падает снег или летит лед, внемлите его совету. Когда очищают кровли от наледи и снега, не стоит лезть в зону работ.