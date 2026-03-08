Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в Волгограде

Напомним, концерты должны были состояться в «Экспоцентре» в преддверии Международного женского дня, но были отменены с непредвиденными обстоятельствами. На площадке, где должен был проходить концерт, произошла авария, которая не позволила провести концерт. Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать 5 марта. Также в этот день был отменен концерт Кипелова.