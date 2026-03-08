Даниил Медведев одолел Алехандро Табило в Индиан-Уэллсе

Матч второго круга турнира серии «Мастерс» в калифорнийском Индиан-Уэллсе между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийцем Алехандро Табило завершился тем, что россиянин обыграл игрока из Чили.
Медведев выиграл со счетом 6:4, 6:2. Его следующим оппонентом станет аргентинский теннисист Алехандро Баэс.
Турнир завершится 15 марта.
