Тринадцать домов по программе реновации расселили в районе Перово в 2025 году

«В 2020 году началось переселение по программе реновации в районе Перово. В настоящий момент передано под заселение 13 современных комплексов. Общая площадь квартир в них превышает 142 тыс. кв. м. В подъездах новостроек смонтированы лифты, обустроены помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Во дворах есть детские и спортивные площадки со всесезонным оборудованием и нескользящим покрытием. Для того чтобы переселение участников программы реновации в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”, — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.