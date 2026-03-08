Путин поздравил жительницу Забайкалья Екатерину Ткачеву с 103-летием

Президент России Владимир Путин поздравил труженицу тыла из села Хохотуй Забайкальского края Екатерину Ткачеву с днём рождения, женщине исполнилось 103 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Российский лидер отметил, что её поколение пережило серьёзные испытания.
«Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и самоотверженным трудом созидали великую державу», — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства также подчеркнул, что жизненный путь Ткачевой, её любовь к Родине и сопричастность к судьбе Отчизны служат достойным примером для всех, включая молодежь. В сообщении уточняется, что трудовой стаж женщины составляет 40 лет. В годы Великой Отечественной войны она принимала участие в посевных и уборочных кампаниях.
Напомним, в конце февраля Владимир Путин поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны из Ульяновска Ивана Гуськова. Ему исполнилось 103 года. Поздравления ему от президента и губернатора Ульяновской области Алексея Русских передала замминистра социального развития региона Анастасия Филоненко. Кроме того, она вручила ветерану подарки.