Axios: США и Израиль обсуждали план захвата у Ирана обогащенного урана

Один из собеседников портала рассказал, что администрация Дональда Трампа обсудила два возможных варианта по урану. Либо материал будет полностью вывезен из Ирана, либо специалисты по ядерному оружию «разбавят» уран на месте. В этой миссии, вероятно, примут участие ученые из Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).