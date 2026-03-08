Ричмонд
Axios: США и Израиль обсуждали план захвата у Ирана обогащенного урана

США и Израиль обсуждали отправку в Иран специальных сил для захвата урана.

Источник: Аргументы и факты

США и Израиль обсуждали отправку на территорию Ирана специальных сил для захвата обогащенного урана в более позднюю стадию военной операции. Об этом со ссылкой на четыре источника пишет Axios.

Один из собеседников портала рассказал, что администрация Дональда Трампа обсудила два возможных варианта по урану. Либо материал будет полностью вывезен из Ирана, либо специалисты по ядерному оружию «разбавят» уран на месте. В этой миссии, вероятно, примут участие ученые из Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщили порталу два источника, «подобные операции входили в перечень вариантов, представленных Трампу перед» конфликтом. Израильский чиновник из службы безопасности утверждает, что Трамп и «его команда» всерьез рассматривают возможность отправки в Иран подразделений для выполнения «конкретных задач».

Ранее Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие ещё три года назад. Он также назвал возможной отправку американских военных в Иран.

Напомним, в Иране подчеркивали, что не планировали создавать ядерные бомбы.

