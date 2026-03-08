Омичи стали реже попадать в больницы с инфарктом миокарда

В минздраве также добавили, что патологии чаще встречаются у детей. Их обнаруживают в первый год жизни, тогда как ревматические заболевания клапанов сердца преимущественно диагностируются у взрослых. На конец прошлого года на учете с ревматическими пороками клапанов находились 470 взрослых жителей Омска, из них 23 человека узнали о своем диагнозе впервые.