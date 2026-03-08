Ричмонд
Омичи стали реже попадать в больницы с инфарктом миокарда

За прошлый год этот диагноз медики поставили 3000 пациентам.

Источник: Om1 Омск

В Омской области наблюдается снижение числа случаев инфаркта миокарда среди жителей. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения интернет-изданию NGS55, в 2024 году зарегистрировано 3 028 случаев, что на немного меньше по сравнению с предыдущими двумя годами. Например, в 2023 году было зафиксировано 3 262 случая — это максимальный показатель за последние три года.

По состоянию на конец 2024 года было выявлено 333 случая врожденных аномалий сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения, из них 7 случаев были диагностированы впервые — отметили в ведомстве.

В минздраве также добавили, что патологии чаще встречаются у детей. Их обнаруживают в первый год жизни, тогда как ревматические заболевания клапанов сердца преимущественно диагностируются у взрослых. На конец прошлого года на учете с ревматическими пороками клапанов находились 470 взрослых жителей Омска, из них 23 человека узнали о своем диагнозе впервые.