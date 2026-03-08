Сергей Лазарев перенес концерты в Волгограде на ноябрь

Исполнитель Сергей Лазарев, концерты которого накануне 8 марта оказались сорваны в Волгограде, приедет в наш город осенью. Команда артиста объявила о переносе выступлений певца на ноябрь. Поклонницы и поклонники творчества звезды смогут зайти по купленным на март билетам на концерты в ноябре или сдать билеты и вернуть деньги.
Напомним, Лазарев должен был петь на сцене в «Экспоцентре» 6 и 7 марта. Но по техническим причинам выступления отменены. Концерт 6 марта перенесли на 7 ноября 2026, 19.00. Концерт 7 марта перенесен на 8 ноября 2026, 19.00.
Тем, кто пойдет на концерт в ноябре, ничего с билетами делать не нужно, по ним же пустят в новые даты. А вернуть деньги можно через сайт артиста, рассказали администраторы исполнителя.