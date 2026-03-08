Юрист рассказал о правилах работы в выходные и праздники

Тем временем юрист Юлия Санина рассказала, что существуют категории граждан, которых нельзя отправлять в командировки. Речь идет о беременных женщинах, несовершеннолетних и инвалидов с медицинскими противопоказаниями. Также могут отказаться от поездки матери детей до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет и лица, ухаживающие за больными родственниками по медицинским показаниям, передает aif.ru.