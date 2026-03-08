Юрист рассказал о правилах работы в выходные и праздники

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни в России допускается только в случаях, предусмотренных законодательством. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
По его словам, работодатель вправе привлечь сотрудника к работе в праздничный день, если возникла необходимость выполнить непредвиденные срочные работы, от которых зависит нормальное функционирование организации. Однако в таком случае требуется письменное согласие работника, а также соответствующее распоряжение работодателя.
Эксперт уточнил, что без согласия сотрудника вызвать его на работу можно лишь в исключительных ситуациях — например, для предотвращения аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации или для ликвидации их последствий.
Султанов также напомнил, что труд в праздничный день оплачивается по повышенному тарифу. Согласно закону, оплата должна составлять не менее двойного размера. Альтернативой может стать предоставление дополнительного дня отдыха по желанию работника.
Если работодатель требует выйти на работу в праздничный день без соблюдения этих условий, такие действия можно обжаловать в Государственной инспекции труда, заключил эксперт.
Как передает Life.ru, юрист Александр Кузнецов напомнил, что работа в праздничные дни 7−9 марта оплачивается в двойном размере. Сотрудник может выбрать одинарную оплату, но только по своему желанию. Работодатель не может навязывать этот выбор.
Тем временем юрист Юлия Санина рассказала, что существуют категории граждан, которых нельзя отправлять в командировки. Речь идет о беременных женщинах, несовершеннолетних и инвалидов с медицинскими противопоказаниями. Также могут отказаться от поездки матери детей до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет и лица, ухаживающие за больными родственниками по медицинским показаниям, передает aif.ru.