Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО

КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Тюльпан» рассказала РИА Новости, что 13 лет служит в армии, потому что всегда мечтала помогать людям, и приняла решение участвовать в СВО вместе с другими сослуживцами.
«Я всегда мечтала помогать людям, особенно в операционной, где я люблю каждый инструмент, любую баночку, каждую медсестру, каждого мальчика-санитара… Я 13 лет в армии, и ни одного дня я не пожалела, что не выбрала какую-то другую дорогу», — поделилась «Тюльпан».
Военнослужащая рассказала, что на СВО решил поехать весь медицинский отряд и они работают в зоне боевых действий слаженной командой. В коллективе есть и другие женщины-медики.
«Женщинам в армии место, даже очень большое место, потому что когда нам надо, мы показываем свою силу, храбрость, силу воли, мужество», — добавила она.
В преддверии 8 марта «Тюльпан» поздравила женщин-сослуживцев.
«Женщинам в погонах желаю стойкости духа, здоровья в первую очередь, женского счастья и делать армию лучше», — сказала операционная медсестра.