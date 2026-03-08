Гол белоруса Протаса не спас «Вашингтон» Овечкина от поражения в Бостоне

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Бостон Брюинз» со счетом 1:3, а единственный гол у «Кэпиталз» забил белорус Алексей Протас.
Протас сравнял счет во втором периоде — 1:1. Это была единственная шайба «Вашингтона» в этой игре. «Бостон» в третьем периоде усилиями Арвидссона и Линдхольма добился победы. Александр Овечкин в этом матче бомбардирских баллов не заработал.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет на 12 месте.
