Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол белоруса Протаса не спас «Вашингтон» Овечкина от поражения в Бостоне

Белорус Протас забил «Бостону», но «Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч подряд в НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Бостон Брюинз» со счетом 1:3, а единственный гол у «Кэпиталз» забил белорус Алексей Протас.

Протас сравнял счет во втором периоде — 1:1. Это была единственная шайба «Вашингтона» в этой игре. «Бостон» в третьем периоде усилиями Арвидссона и Линдхольма добился победы. Александр Овечкин в этом матче бомбардирских баллов не заработал.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет на 12 месте.

Прочитайте, что «Беллегпром» запустит новый вид обуви и ткани для одежды в Беларуси.

Еще мы писали, что известные белорусы рассказывают, как они познакомились со своими супругами: «Жену первый раз увидел в свадебном платье под руку с молодым человеком».