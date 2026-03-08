В Омской области стало больше деловых женщин

По данным УФНС, за последний год в Омской области зарегистрировано 67 753 субъекта малого бизнеса (рост к 2024-му составил 2,8 процента). 68 процентов из них — индивидуальные предприниматели. Всего в секторе малого и среднего бизнеса занято 165 тысяч человек. Налоги, перечисленные ими в консолидированный бюджет, за последний год выросли на 14,6 процента.