В Омской области стало больше деловых женщин

Пробовать себя в новом качестве омичкам помогают профильные программы. За последний год 1,5 тысячи местных жительниц стали участницами женских клубов при региональном Кадровом центре. После занятий с карьерными консультантами 378 омичек трудоустроены, они работают менеджерами, экономистами, кассирами, продавцами, диспетчерами, администраторами, учителями и воспитателями.
213 участниц клубов прошли социальную адаптацию, 346 — профориентацию. 118 решили повысить квалификацию и получить новую профессию в рамках нацпроекта «Кадры». Еще 72 омички открыли собственное дело. Выбрать подходящую сферу деятельности соискателям помогают тренинги, в том числе и от уже состоявшихся предпринимателей.
Один из способов самостоятельной трудовой деятельности — соцконтракт. С начала года заключено уже более десятка новых договоров, в том числе на ведение ЛПХ. Так, в частности, поступила многодетная мама из Исилькульского района, которая, не меняя привычный уклад жизни, укрепила семейный бюджет.
— Субсидия помогла нам приобрести корову. И не только обеспечить молочными продуктами себя, но получить дополнительный доход от реализации излишков. Соцконтракт оказался хорошим подспорьем для нашей семьи, особенно сейчас, когда я в декрете, — поделилась Наталья Мажитова.
Центр «Мой бизнес» помог реализоваться омичке Марии Ковалевой, которая, став самозанятой, воспользовалась различными мерами поддержки, включая образовательные программы. Ее творческие работы уже пользуются спросом у покупателей.
Финалистка программы «Серебряный старт» Светлана Локтева, несмотря на пенсионный возраст, запустила производство травяных чаев в Горьковском районе, и при этом продолжает работать фельдшером.
19-летняя студентка из Тарского района Виктория Шанаурова реализует туристический проект. На средства субсидии минэкономики будущий бухгалтер построила модульный дом-гостиницу. Открыла мангальную зону и пункт проката палаток. Сама проводит для гостей своего домика мастер-классы, исторические экскурсии. А в перспективе планирует открыть экотропу и расширить апартаменты.
Около ста молодых омичек ежегодно участвуют в программе «Мама-предприниматель». Победительница проекта, выигравшая региональный грант в размере 150 тысяч рублей, открыла в селе Красная Горка семейный садовый центр. Спустя полгода она уже построила новую теплицу. В центре ей помогли разобраться с налогами и рабочими вопросами.
— Я и теперь поддерживаю связь с консультантами. Без них, наверное, было сложно осилить проект. В планах — с приходом весны высадить 130 тысяч корней саженцев, или больше. А там посмотрим, — поясняет Светлана Чабак.
Лидируют в Сибири омичи и по динамике развития социального предпринимательства, где также преобладают женщины. По словам заместителя министра экономики Омской области Дениса Кушнера, поддерживать бизнес региону выгодно. «Выживаемость» начинающих бизнесменов превышает 70 процентов. А каждый вложенный рубль возвращает в бюджет 2−3 рубля в виде налогов.
Справка «РГ».
По данным УФНС, за последний год в Омской области зарегистрировано 67 753 субъекта малого бизнеса (рост к 2024-му составил 2,8 процента). 68 процентов из них — индивидуальные предприниматели. Всего в секторе малого и среднего бизнеса занято 165 тысяч человек. Налоги, перечисленные ими в консолидированный бюджет, за последний год выросли на 14,6 процента.