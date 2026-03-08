В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

«Сегодня 695 работниц ОАО “РЖД” успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий “Ласточка” и “Финист” и “Сапсан”, — сообщили в РЖД.