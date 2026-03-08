Ричмонд
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

В России за пять лет появилось 695 женщин-машинистов и их помощников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года.

«Сегодня 695 работниц ОАО “РЖД” успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий “Ласточка” и “Финист” и “Сапсан”, — сообщили в РЖД.

Набор женщин по профессии «Помощник машиниста электропоезда» с перспективой дальнейшего обучения по профессии «Машинист электропоезда» осуществляется на постоянной основе, отметили в компании.

Первая в РФ женщина — машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования — 6 марта 2023 года.