Спасшую 700 солдат майора Косову потрясли «стеклянные» глаза вернувшихся из плена ВСУ

По словам реаниматолога, сильнее всего её поразила именно первая встреча с освобождёнными из плена.
«Глаза прямо стеклянные были, такие пустые, и как будто они не рядом с нами, а где-то очень далеко. Односложные ответы. Было видно, что эти люди пережили очень страшные вещи», — вспоминает Косова в беседе с ТАСС.
Анастасия Косова всегда мечтала лечить военных. Она работала в ковидных госпиталях и в зоне СВО, где получила медаль «За спасение погибавших». Сейчас она руководит отделением реанимации в госпитале Бурденко и участвует в программе «Время героев».
5 марта при посредничестве США и ОАЭ состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «двести на двести». Минобороны опубликовало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в Россию. 6 марта прошёл новый обмен — уже «300 на 300».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.